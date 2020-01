Wien (AFP) Kurz und Grünen-Chef Kogler stellen Regierungsprogramm für Österreich vor

ÖVP-Chef Kurz (li.) und Grünen-Chef Kogler. Quelle: APA/AFP/HERBERT NEUBAUER (Foto: APA/AFP/HERBERT NEUBAUER)

Die konservative ÖVP und die Grünen wollen am Donnerstag ihr gemeinsames Regierungsprogramm für Österreich vorstellen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der an der Spitze von Österreichs erstem schwarz-grünen Bündnis auf Bundesebene erneut Bundeskanzler werden soll, hatte das Ergebnis der rund dreimonatigen Koalitionsverhandlungen am Mittwochabend als "exzellentes Ergebnis" gelobt: Es vereine "das Beste aus beiden Welten".