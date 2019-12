Beirut (AFP) Früherer Renault-Nissan-Chef Ghosn in Beirut eingetroffen

Ex-Konzernchef in Japan wegen Vorwürfen finanziellen Fehlverhaltens belangt

Der frühere Chef des Automobilkonzerns Renault-Nissan, Carlos Ghosn, der in Japan wegen Vorwürfen des finanziellen Fehlverhaltens rund vier Monate in Haft gesessen hatte, ist in den Libanon gereist. Ghosn sei am Sonntag am Flughafen der Hauptstadt Beirut gelandet, verlautete am Montag aus Regierungs- und Sicherheitskreisen im Libanon. Es war demnach unklar, ob der frühere Unternehmenschef Japan mit Erlaubnis der dortigen Justizbehörden verlassen hatte oder nicht.

Nach Angaben libanesischer Medien reiste Ghosn über die Türkei in den Libanon. Er sei mit einer Privatmaschine von der Türkei nach Beirut geflogen. Der frühere Konzernchef hat familiäre Wurzeln im Libanon.

Ghosn war von der japanischen Justiz unter strikten Auflagen und gegen Kaution aus der Haft entlassen worden. Für das kommende Frühjahr war der Beginn seines Prozesses in Japan angesetzt. Die japanische Staatsanwaltschaft wirft Ghosn unter anderem vor, persönliche Verluste auf Nissan übertragen haben. Er streitet alle Anschuldigungen ab. Der einst gefeierte Automanager war im November 2018 in Japan festgenommen worden.