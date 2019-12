Kiew (AFP) Gefangenenaustausch zwischen ostukrainischen Separatisten und Kiew erwartet

Wartende Angehörige beim Gefangenenaustausch im September. Quelle: AFP/Archiv/Sergei SUPINSKY (Foto: AFP/Archiv/Sergei SUPINSKY)

In der Ostukraine soll am Sonntag ein umfangreicher Gefangenenaustausch zwischen ostukrainischen Separatisten und der ukrainischen Regierung stattfinden. Das hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag bestätigt, nachdem eine Vertreterin der selbsternannten Republik Donezk die Einigung auf den Gefangenenaustausch verkündet hatte.