Zagreb (AFP) Teilergebnisse: Kroatiens Präsidentin trifft in Stichwahl auf Ex-Regierungschef

Konservative Grabar-Kitarovic in erster Runde hinter Sozialdemokrat Milanovic

Im Rennen um die Präsidentschaft in Kroatien treffen die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und der ehemalige sozialdemokratische Regierungschef Zoran Milanovic in einer Stichwahl aufeinander. Das ergaben die offiziellen Teilergebnisse nach der ersten Wahlrunde am Sonntag.

Wie die Wahlkommission am Abend nach Auszählung von knapp 98 Prozent der Stimmen mitteilte, lag Milanovic in der ersten Runde mit 29,5 Prozent in Führung. Grabar-Kitarovic kam demnach auf 26,7 Prozent.

Umfragen hatten im Vorfeld der ersten Wahlrunde ein enges Rennen zwischen Grabar-Kitarovic, Milanovic und dem nationalistischen Sänger und Geschäftsmann Miroslav Skoro vorausgesagt. Die Stichwahl findet am 5. Januar statt.