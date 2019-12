Berlin (AFP) Seehofer präsentiert Pläne zur Neuorganisation der Sicherheitsbehörden

Horst Seehofer. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler)

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will am Dienstag (11.00 Uhr) seine Pläne zur Neuorganisation der Sicherheitsbehörden vorstellen. Nach dem Anschlag von Halle und dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will Seehofer den Kampf gegen den Rechtsextremismus deutlich intensivieren. So will der Minister bei Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesverfassungsschutz neue Einheiten für den Kampf gegen Rechtsextremismus einrichten.