London (AFP) Britisches Parlament kommt nach Neuwahl zu konstituierender Sitzung zusammen

Houses of Parliament in London. Quelle: AFP/Tolga AKMEN (Foto: AFP/Tolga AKMEN)

Nach den vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien kommt das Parlament in London am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei bestimmen die Abgeordneten auch den neuen Parlamentspräsidenten. Erwartet wird, dass die Wahl auf Amtsinhaber Lindsay Hoyle fällt, der Anfang November zum Nachfolger des langjährigen Parlamentspräsidenten John Bercow bestimmt wurde.