Paris (AFP) Erneut landesweite Streiks und Proteste in Frankreich

Pendler warten auf einen der wenigen Züge am Pariser Bahnhof Saint-Lazare. Quelle: AFP/Bertrand GUAY (Foto: AFP/Bertrand GUAY)

In Frankreich haben die Gewerkschaften für Dienstag erneut zu landesweiten Streiks und Protesten gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Zug- und Flugreisende müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. In Paris und anderen Städten sind Kundgebungen geplant. Es ist der 13. Protesttag in Folge.