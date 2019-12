Spektakulärer Unfall am Saalachsee Lastwagen prallt in Leitplanke und gegen Felswand

(Foto: Markus Leitner)

Am Dienstagvormittag, 17. Dezember 2019, gegen 9.15 Uhr, ist ein 35-jähriger Pinzgauer mit einem Renault-Lebensmittel-Kühl-Lastwagen auf Höhe der Staumauer am Saalachsee alleinbeteiligt zuerst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dann über die Gegenspur nach links in die Leitplanke gekracht und schließlich wieder zurück nach rechts in die Felsmauer geprallt.