Lions Club Neuötting Dr. Marc Stegherr übernimmt das Amt von Michael Prostmeier

Die Vorstandswahlen zum 18. Präsidenten des Lions Clubs Neuötting wurden erstmals online abgewickelt – „unser aller Leben hat sich in dieser Zeit stark verändert“

Neuötting. „Mein Präsidentenjahr wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Halbjahr abrupt ausgebremst“, so nachdenklich der scheidende Präsident des Lions Clubs Neuötting Michael Prostmeier bei der Übergabe seines Amtes an seinen Nachfolger Dr. Marc Stegherr: „Unser aller Leben hat sich in dieser Zeit stark verändert: Ausgangsbeschränkungen, der Lockdown der gesamten Wirtschaft und des gesamten gesellschaftlichen Lebens haben unsere gewohnten Abläufe außer Kraft gesetzt, Treffen mit anderen waren nur noch in Videokonferenzen möglich.“

Die Vorstandswahlen zum 18. Präsidenten des Lions Clubs Neuötting fanden erstmals in der Geschichte des Clubs online statt und es haben sich alle Mitglieder an den Wahlen beteiligt. Deshalb freute es Michael Prostmeier umso mehr, dass nach der langen Abstinenz ein tatsächliches Wiedersehen in kleinem Rahmen mit den Lions Mitgliedern möglich war. So konnte er dem neuen Vorstandsteam mit wohlwollenden Worten persönlich gratulieren: „Als erstes gratuliere ich meinem Präsidentennachfolger Dr. Marc Stegherr und seinem Vizepräsidenten MdL Dr. Martin Huber. Weiter begrüße ich in der Präsidentenrunde unsere neue 2. Vizepräsidentin Barbara Karl ganz herzlich.“ Michael Habel (Sekretär) und Siegfried Seidl (Schatzmeister) sowie Dr. Bernhard Walter (Vorsitzender Lions Hilfe e.V.) komplettieren die Vorstandsriege. Der im Jahr 2003 gegründete Lions Club Neuötting ist ein junger gemischter Club mit über 30 Mitgliedern aus Neuötting und Umgebung, der mit gemeinnützigen Projekten aktiv und helfend in seiner Heimatregion tätig ist.

Michael Prostmeier blickte auch traurig auf sein Präsidentenjahr zurück. Denn der gefährliche Virus hat nicht nur unser Leben verändert, sondern auch geliebte Menschen wie eine ganz besondere Lionsfreundin aus der Mitte des Lebens gerissen. In aller Stille gedachten die Mitglieder der Verstorbenen und waren in Gedanken bei ihr und ihrer Familie. Des Weiteren bedankte sich Michael Prostmeier bei seiner Ehefrau für ihre großartige Unterstützung und bei den versammelten Mitgliedern und ihren Partnern, die helfend zur Seite standen. Mit einem Rückblick über das denkwürdige Lionsjahr erinnerte er nicht nur an gemeinsame Zusammenkünfte wie Vortragsabende oder Besichtigungen, sondern auch an den wunderschönen Wiener Liederabend im vergangenen Jahr im Prambsstadl. Höhepunkt, um Spendengelder für soziale Zwecke zu sammeln, war der 8. Lions-Cup beim Golfclub Altötting-Burghausen im letzten Sommer in Piesing, bei dem dank der Sponsoren und Teilnehmer die sensationelle Summe von über 10.600 Euro erzielt wurden. Dieses großartige Sport-Event ist nur durch das bewährte Organisations-Team rund um den „Motor des Ganzen“, Lionsfreund und Pastpräsident Engelbert Hascher, möglich.

Mit den Erlösen konnten im letzten Jahr unter anderem die wichtigen Arbeiten zweier Einrichtungen finanziell unterstützt werden. Für das Palliative Netzwerk im Landkreis Altötting wurden die Kosten für die drei Einsatzfahrzeuge, mit denen die ehrenamtlichen Helfer unterwegs sind, übernommen. Dem „Pfad für Kinder“, einem Verein, der Pflege- und Adoptivfamilien in den Landkreisen Altötting und Mühldorf unterstützt, wurden finanzielle Mittel zur Organisation von Aktivitäten zur Verfügung gestellt.

Gründungspräsident Axel Kuttner lobte nicht nur die Vielfalt, sondern auch die persönliche Prägung im Programm des Präsidenten. Auch er ging auf die Schwierigkeiten durch Corona ein und erwähnte, dass manch interessanter Programmpunkt nicht stattfinden konnte. Er dankte Michael Prostmeier für sein Präsidentenjahr und wünschte dem kommenden Präsidenten eine gute Hand für ein interessantes Jahresprogramm 2020/2021. Michael Prostmeier übergab den Staffelstab und die Clubglocke an den nachfolgenden Präsidenten Dr. Marc Stegherr. Er wünschte ihm viel Freude bei der Ausübung seines Amtes: „Wir sind gespannt auf Dein Präsidentenjahr, bei dem wir von Deiner Individualität – geprägt von Deiner Persönlichkeit – partizipieren dürfen.“

Dr. Marc Stegherr, der bis zum Juli 2021 sein Amt innehaben wird, bedankte sich für die guten Worte: „Ich freue mich sehr, dass ich das kommende Lionsjahr als Präsident gestalten darf.“ Stegherr stellte sein Programm vor, das „hoffentlich für jeden etwas bieten“ würde: eine Mischung aus Vorträgen, Firmenbesichtigungen und Führungen. Beispielsweise wird Dr. Markus Veen die Firma Novoprot vorstellen, die in Engelsberg das Produktionswerk der Firma Rovita übernommen hat. Der ausgewiesene Mühldorfer Regionalforscher Meinrad Schroll wird den Neuöttinger Lions etwas über die zahlreichen Brauereien und Bierwirtschaften in Mühldorf erzählen, die es dort bis vor nicht allzu langer Zeit gab. Pfarrer Wolfang Rothe, der sich einen fundierten Ruf als ausgezeichneter Kenner der Geschichte und Kultur des schottischen Whiskeys erworben hat, wird über die Spiritualität des „Wassers des Lebens“ referieren. Frau Dr. Claudia Maria Pecher, die seit kurzem Leiterin der Landesfachstelle des Sankt-Michaelsbundes ist, wird über die Arbeit dieses ältesten bayerischen Büchereiverbandes und die bayerische Büchereilandschaft erzählen. Und der künftige Lions-Präsidenten Dr. Marc Stegherr wird über das Thema Russland und sein Verhältnis zum Westen berichten. Wenn trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie auch die geplante Kulturfahrt nach Salzburg oder Bamberg stattfinden kann, stehe einem gelungen Lionsjahr nichts mehr im Wege, gab sich Stegherr überzeugt.