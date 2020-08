Grünes Licht für 6. September Landshuter Stadtrat macht den Weg frei für verkaufsoffenen Sonntag

Landshut wird Anfang September einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten.

Landshut. Der Landshuter Stadtrat hat am Freitag den Weg für einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt freigemacht. Termin ist der 6. September (14 bis 19 Uhr).

„Dieser verkaufsoffene Sonntag wird im Zusammenhang mit dem Landshuter Kunstwochenende stattfinden. Dazu wird es einen Antikmarkt und einige weitere Aussteller in der Fußgängerzone geben“, sagt Daniela Rech von der Interessengemeinschaft Landshut Innenstadt e.V. (I.L.I.). Weitere Outdoor-Aktivitäten seien nicht geplant, „um das Infektionsrisiko möglichst klein zu halten.“

Details zum Event will die I.L.I. in der kommenden Woche bekannt geben, die Vorfreude auf den verkaufsoffenen Sonntag ist aber schon zu spüren. Man freue sich sehr, „Landshut als attraktive Einkaufsstadt präsentieren zu können“, so Rech.