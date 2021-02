Das ganze Jahr über Straubing spielt sicher – Spieletage finden online statt

Seit über 20 Jahren laden die Straubinger Spieletage traditionell kurz vor Ostern junge und alte Fans von Brett- und Kartenspielen dazu ein, gemeinsam Zeit am Spieltisch zu verbringen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles anders als sonst. Nachdem die Spieletage 2020 bereits abgesagt werden mussten, haben sich die Veranstalter, die Evangelische Jugend der Christuskirche und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Straubing, 2021 für ein ganz neues Konzept entschieden.

Straubing. Unter dem Motto „Straubing spielt sicher“ wird ausnahmsweise statt einer Spieletage-Woche ein ganzes Spieletage-Jahr angeboten. Einmal pro Monat haben Interessierte die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Team der Spieletage besondere Spiele und beliebte Klassiker (wieder neu) zu entdecken. Je nach aktueller Rechts- und Gesundheitslage werden die Termine digital (via Discord) oder live vor Ort in der Christuskirche durchgeführt. Dass das gemeinsame Spielen mittels Videokonferenz nicht langweilig ist, sondern im Gegenteil sogar richtig viel Spaß macht, haben die Veranstalter bereits in mehreren Testspielen feststellen können.

Für die wärmeren Sommer- und Herbstmonate ist zudem geplant, im Pfarrheim St. Jakob einen Escape Room anzubieten, bei dem sich Gruppen bis zu sechs Personen mit Grips und Geschick aus einem verschlossenen Raum herausrätseln können.

Und wer von Spielen gar nicht genug bekommt und an Neuerscheinungen interessiert ist, kann online dabei sein, wenn das Team der Spieletage ebenfalls einmal im Monat neue Spiele testet. Je nach aktueller Lage finden diese Testspiele digital oder vor Ort statt und werden jeweils live über Twitch gestreamt.

Das Spieletage-Jahr beginnt am Freitag, 26. März, um 17 Uhr, wie gewohnt mit einem Eröffnungsgottesdienst in der Christuskirche und anschließendem Eröffnungsspiel (19 Uhr), bei dem Oberbürgermeister Markus Pannermayr, Robert Elsberger von der Sparkasse Niederbayern-Mitte und Pfarrer Hasso von Winning ihr Können diesmal online unter Beweis stellen müssen. Welches Spiel genau gespielt wird und welche Herausforderungen die Promis ins Schwitzen bringen, ist wie immer streng geheim. Fest steht jedoch, dass sie die tatkräftige Unterstützung und Anfeuerung vieler Zuschauer brauchen werden …

Kommende Termine

Freitag, 26. März, um 17 Uhr: Eröffnungsgottesdienst in der Christuskirche

Freitag, 26. März, um 19 Uhr: Eröffnungsspiel mit Promis (Live-Stream via Twitch)

Samstag, 27. März, um 18 Uhr: Offener Spieletreff (online via Discord)

Sonntag, 11. April, um 16 Uhr: Test von Spieleneuheiten (Live-Stream via Twitch)

Samstag, 24. April, um 18 Uhr: Offener Spieletreff (voraussichtlich online via Discord)

Sonntag, 2. Mai, um 16 Uhr: Test von Spieleneuheiten (Live-Stream via Twitch)

Weitere Termine und Infos gibt es im Internet unter www.straubinger-spieletage.de, www.facebook.com, www.instagram.com, discord.gg und www.twitch.tv.