Unter Auflagen Die Gaming-Station in der Straubinger Stadtbibliothek kann wieder genutzt werden

Foto: Stadtbibliothek Straubing

Sie wollen ein neues Konsolenspiel kaufen, wissen aber nicht so recht, ob es gut ist? Dann leihen Sie es einfach aus! In der Stadtbibliothek Straubing gibt es über 350 Spiele für alle gängigen Konsolen und Altersstufen zum Ausleihen. Die Ausleihe kostet dabei pro Spiel einen Euro für eine Leihfrist von 14 Tagen. So kann man alle möglichen Spiele bequem zu Hause testen und sich dann immer noch entscheiden, ob man es kaufen möchte.