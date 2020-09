Internationaler Mädchentag „Rosa Führung“ im Straubinger Tiergarten

Der Straubinger Zoo hat zum Internationalen Mädchentag eine ganz besondere Führung für Familien mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren zusammengestellt. Jungs dürfen natürlich auch mitkommen.

Straubing. Mädchen mögen…: die Farbe Rosa, alles was fluffig, flauschig und flaumig ist, Einhörner und Glitzersachen… Auf den öffentlichen Führungen durch den Zoo am Sonntag, den 11. Oktober um 13 Uhr und 15 Uhr wird es genau darum gehen: Der Mittelpunkt der Führung sind natürlich alle pinken Tiere des Tiergartens und die Bedeutung dieser Farbe im Tierreich. Tiere mit coolen Frisuren und flauschigem Fell dürfen aber auch nicht fehlen. Ob auch ein Einhorn dabei sein wird? Es wird die Frage eine Rolle spielen, inwieweit die genannten Klischees überhaupt stimmen und wie es im Gegensatz dazu in der Tierwelt aussieht. Welche Rolle spielen die Weibchen und um welche Dinge kümmern sie sich im Gegensatz zu den Männchen?

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird darum gebeten, sich an der Kasse des Tiergartens anzumelden unter: 09421/944 72 222.

Gemäß den Corona-Hygienemaßnahmen findet die Veranstaltung im Tiergarten ausschließlich unter freiem Himmel und ohne direkte Tierbegegnung statt.