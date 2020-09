Kultur Tapetenwechsel im Paul-Theater in Straubing – Chansons und Filmschlager mit dem Romy-Börner-Quartett

Foto: Paul-Theater

Das Romy-Börner-Quartett ist von Kopf bis Fuß auf Chanson und Filmschlager eingestellt. Die Kammerbühne Paul-Theater in der Burggasse in Straubing freut sich darauf, am Samstag, 26. September, beliebte Evergreens präsentieren zu können.