In Mallersdorf-Pfaffenberg Der Brezenmarkt fällt aus – dafür gibt‘s eine tolle Aktionswoche

Normalerweise hätte auch 2020 der Brezenmarkt wieder viele Interessierte nach Mallersdorf-Pfaffenberg gelockt – aber auch hier macht das Coronavirus den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Der Brezenmarkt, der eigentlich am 27. September stattgefunden hätte, muss ausfallen – so wie auch schon der Frühjahrsmarkt. Doch ganz auf eine Herbstaktion muss man nun doch nicht verzichten!

Mallersdorf-Pfaffenberg. „Heuer findet kein Brezenmarkt am Sonntag statt. Es wird eine Aktionswoche von Montag bis Samstag, 21. bis 26. September, abgehalten. Die teilnehmenden Geschäfte bieten Rabattaktionen, besondere Angebote und vieles mehr an“, sagt Karoline Promesberger von den Förderern der Wirtschaftsregion. Die Aktionswoche trägt nun den Titel „MA-PF WEEK 2020“.

Da corona-bedingt viele Mitglieder der Förderer der Wirtschaftsregion Einbußen hinnehmen mussten, richtet man sich mit einem Appell an die Bevölkerung: „Gemeinsam durch die Krise – regional kaufen und Einzelhändler unterstützen“, so der Wunsch. „Mit unserem Aufruf richten wir uns an Einzelhändler der Region und an alle Kunden sowie Leser: Wir wollen lokale Geschäfte und die heimische Wirtschaft unterstützen. Bitte verzichten Sie daher auf Bestellungen bei großen Onlinehändlern und kaufen Sie bei örtlichen Firmen!“, so die Förderer der Wirtschaftsregion. Und das kann man bei der Aktionswoche ausgiebig – es warten satte Rabatte auf die interessierten Käuferinnen und Käufer. Es gibt Aktionspreise für bestimmte Produkte und jede Menge Auswahl in den teilnehmenden Geschäften.

Nun hofft man auf einen Erfolg der Aktionswoche – und darauf, dass im kommenden Jahr der Frühjahrsmarkt (20. und 21. März 2021) und der Brezenmarkt (26. September 2021) wieder ganz normal stattfinden können!

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.foerderer-mall-pfaff.de.