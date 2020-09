Kultur „So lang’s no geht“ – Roland Hefter gastiert mit neuem Bühnenprogramm in Pfaffenberg

„So lang’s no geht“, so heißt das und die zugehörige CD von Roland Hefter. Nach mittlerweile 30 Jahren auf der Bühne fallen ihm immer wieder neue Lieder und Geschichten ein.

Mallersdorf-Pfaffenberg. Die Themen sind unverwechselbar seine Handschrift: Das Leben mit all seinen Facetten und seiner innigen Liebe zur Heimat und zum Dialekt - ohne jemals patriotisch oder stolz zu sein. Aber immer mit einer tiefen Dankbarkeit, hier in Bayern zu leben. In einem Bayern, das mehr zu bieten hat als nur die typischen Klischees von Weißbier, Lederhose und Blaskapelle. Einem Bayern, dass weltoffen, bunt und tolerant ist. Davon handelt das neue Bühnenprogramm. Aber auch von eigenen Niederlagen und Anspielungen, an diesen Rückschlägen nicht kaputt zu gehen, in dem Wissen, dass es irgendwie immer weitergeht und Niederlagen und Enttäuschungen auch zum Leben gehören. Eine Enttäuschung wird der Auftritt von Roland Hefter am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Gasthof Stöttner in Pfaffenberg aber sicher nicht – im Gegenteil.

Karten für den Auftritt von Roland Hefter gibt es vorab im Gasthof Stöttner unter der Telefonnummer 08772/ 5102, im Rock-Shop Landshut in der Inneren Münchener Straße 56 unter der Telefonnummer 0871/ 45132 (auch Kartenversand) und im Internet unter www.konzertbuero-landshut.de. Einlass ist ab 18 Uhr.