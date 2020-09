„Das Gehen im Kopf“ In Straubing trifft Yoga auf Kunst

In Straubing wartet eine ganz besondere Yoga-Stunde auf Teilnehmer.

Straubing. Das Kulturamt veranstaltet in Kooperation mit Mudita Yoga Straubing am 16. September sowie am 14. Oktober eine „Yoga meets Art“ Stunde in der Galerie Halle II im Alten Schlachthof Straubing, Heerstraße 35. Die Teilnehmer/innen profitieren dabei von der meditativen Ausstrahlung der ausgestellten Kunstwerke. Nach der Yogastunde sieht man auch die Kunstwerke wiederrum mit anderen Augen. Als Berührungspunkte dienen die Arbeiten der Düsseldorfer Künstlerin Jutta Rohwerder, deren Werke in der Ausstellung " Das Gehen im Kopf" (bis 1. November) zu sehen in der Galerie Halle II zu sehen sind. Die Künstlerin beschäftigt sich in Ihren Arbeiten hauptsächlich mit Blei und Papier.

Interessierte Teilnehmer/innen werden gebeten, eine Yoga- oder Isomatte, bequeme Kleidung und eventuell ein Getränk mitzubringen. Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro. Dauer der Yogastunde: 17.30 bis 19 Uhr; Die Galerie ist ab 17 Uhr geöffnet. Die aktuell geltenden Hygienebedingungen sind einzuhalten. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung per Mail möglich: kulturamt@straubing.de