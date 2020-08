Auf Freitag, 21. August Gassenfestl in der Schmidlgasse und der Fraunhoferstraße wetterbedingt verschoben

Das Team des Straubinger Stadtmarketings mit den beteiligten Gastronomen. Foto: Stadt Straubing

Bayerische Lebensfreude in Straubings historischer Innenstadt mit Musik und kulinarischen Schmankerln – das bieten die Straubinger Gassenfestl. In insgesamt sechs Seitengassen bzw. Plätzen in der historischen Innenstadt finden dabei Kulturveranstaltungen mit Live-Kapellen statt. Für das leibliche Wohl sorgen die ansässigen Gastronomen.