Bildung Die Stadtbücherei am Haidplatz öffnet wieder

Die Stadtbücherei am Haidplatz in Regensburg kehrt wieder zu den regulären Öffnungszeiten zurück, und ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Regensburg. Außerdem ist ein längerer Aufenthalt in der Bücherei am Haidplatz zum Lesen, Arbeiten oder Lernen dann wieder möglich. Isabelle Kleinknecht, Leiterin der Stadtbücherei Regensburg freut sich: „Indem wir unseren Kundinnen und Kunden das Lesen in der Bücherei wieder ermöglichen, stärken wir unsere gesellschaftliche Aufgabe als sogenannter dritter Ort. Ein Teil der Arbeitsplätze wurde entsprechend umgebaut, sodass die Abstandsregeln eingehalten werden können.“ Neben einer begrenzten Anzahl an Arbeitsplätzen stehen auch die Internetarbeitsplätze wieder zur Verfügung. Außerdem können die Tageszeitungen sowie der Kopierer genutzt werden.

Während des gesamten Büchereibesuches muss weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, und es gelten die bereits bekannten Hygiene-, Sicherheits- und Abstandsbestimmungen. Die einzelnen Maßnahmen sind auf der Webseite www.regensburg.de aufgelistet. Hinweisschilder vor Ort unterstützen die Besucherinnen und Besuchern bei ihrem sicheren Büchereibesuch.

Für die Stadtteilbüchereien Nord, Süd, Burgweinting, Candis und Ost gelten vorläufig weiterhin die bisherigen Öffnungszeiten und Beschränkungen.

Gesonderte Öffnungszeiten für Risikogruppen

Kundinnen und Kunden, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören, können einen Einzeltermin vereinbaren. Die Ausleihe und Rückgabe ist dadurch für diese Personengruppe besonders sicher gestaltet, da sie ihre vorbestellten Medien nur noch zum vereinbarten Termin abzuholen brauchen. Für die Terminvereinbarung sowie für Fragen zur Ausleihe, zu Fristen und Mitgliedsausweisen steht das Team der Bücherei zu den Öffnungszeiten der Zentrale per Telefon unter der Nummer 507-1476 oder per Mail an stadtbuecherei@regensburg.de zur Verfügung.