Anmeldung nötig Führung am Kirchhügel St. Peter in Straubing – vom Friedhof bis zur Basilika

Foto: Stadt Straubing

Die Dolina Gesellschaft für Landeskunde e.V. lädt alle an der Geschichte Bayerns Interessierten herzlich zu einer Führung am Samstag, 15. August, in Straubing ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr der Friedhof St. Peter in der Petersgasse 50b.