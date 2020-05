Kultur Kreismuseum Bogenberg öffnet am Pfingstsonntag

Foto: LRA Straubing-Bogen

Das Kreismuseum am Bogenberg öffnet am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 12 Uhr wieder seine Pforten. Durch die bisherigen Corona-Maßnahmen konnte die Saison 2020 nicht wie geplant an Ostern gestartet werden.