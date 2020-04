Bewerbung erfolgreich „Englmarisuchen“ in das Bayerische Landesverzeichnis als Immaterielles Kulturerbe aufgenommen

Die Bewerbung des Fördervereins um die beiden Vorsitzenden, Pater Simeon Rupprecht und Bürgermeister Anton Piermeier, das Englmarisuchen in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufzunehmen, sind von Erfolg gekrönt. Mit sofortiger Wirkung wird es als erster Brauch im Landkreis Straubing-Bogen in diesem besonderen Kreis geführt wird.

Sankt Englmar. In einer ersten Stellungnahme zeigt sich Astrid Piermeier, die Leiterin der Leiterin Tourist-Info Sankt Englmar, stolz, dass der doch recht arbeitsintensive Bewerbungsprozess gleich beim ersten Mal – andere Beispiele zeigten, dass dies keineswegs selbstverständlich ist – ein positives Ende gefunden hätte und nun auch offizielle Wertschätzung durch den Freistaat Bayern erfahre. Pater Simeon Rupprecht und Bürgermeister Piermeier bedanken sich an diesem Freudentag für den Ort bei allen, die zum Gelingen der Bewerbung beigetragen haben. Ein besonderes Vergelt’s Gott gelte hierbei Astrid Piermeier, bei der alle Fäden zusammenliefen, den Mitgliedern des Arbeitskreises Alfons Venus und Josef Eidenschink sowie den beiden ebenfalls dort tätigen Initiatoren Lukas Troiber und Andreas Aichinger, der Kulturwissenschaftlerin Franziska Beck, den Verfassern der beiden Begleitschreiben, Dr. Laurenz Schulz vom Bezirk Niederbayern und Kreisheimatpfleger Johannes Müller, Gemeinde- und Pfarrgemeinderat, allen Mitwirkenden, den tätigen Gruppen und Vereinen rund um das „Englmarisuchen“, sowie allen Bürgern und Besuchern, die immer wieder ihre Verbundenheit mit dem Brauch und dadurch auch mit dem Ortspatron ausdrückten und nicht zuletzt den lokalen und überregionalen Medien für die wohlwollende Berichterstattung im Vorfeld.

Andreas Aichinger und Lukas Troiber erklären, dass sie sich bei der Antragsstellung durchaus Chancen auf die Aufnahme ausgerechnet hätten, sich jedoch auch bewusst gewesen seien, dass das unabhängige Expertengremium strenge Maßstäbe ansetze und nur mit Hilfe von allen Beteiligten ein Erfolg zu Stande kommen könne. Umso mehr freuten sie sich jetzt für das „Englmarisuchen“ und das Dorf.

Abschließend informiert Astrid Piermeier, dass die feierliche Übergabe der Aufnahmeurkunde im Rahmen eines Festakts auf Grund der Corona-Krise im Moment nicht möglich sei, jedoch laut Staatsministerium zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werde.

Das Heimatministerium schreibt: „Das ,Englmarisuchen‘ ist ein seit 1850 ein als religiöses Schauspiel belegter Brauch, der alljährlich am Pfingstmontag in Sankt Englmar stattfindet. Kern des Brauchgeschehens ist ein Umzug in historisierenden Kostümen mit einem von Ochsen gezogenen Wagen zum Kapellenberg. Dorts soll nach der Überlieferung der selige Engelmar (gestorben um 1100) gelebt haben, ermordet und aufgefunden worden sein. “