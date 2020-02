Noch Helfer gesucht Die Straubinger Spieletage starten wieder

Spielefreunde aufgepasst! Demnächst starten im Pfarrheim St. Jakob wieder die beliebten Straubinger Spieletage, Straubings größte Jugendaktion!

Straubing. Von Montag, 30. März, bis Sonntag, 5. April, laden die Veranstalter, die Evangelische Jugend der Christuskirche und der Bund der deutschen Katholischen Jugend Straubing, alle Spielbegeisterten ein, allein oder in der Gruppe aktuelle Spiele-Neuheiten ebenso wie altbewährte Klassiker (wieder) zu entdecken. Ob Plitsch Platsch Pinguin, UNO oder Die Legenden von Andor - unter mehr als 1.111 Brett- und Kartenspielen findet dabei garantiert jeder Spielefan das Richtige. Und heiße Gefechte am Spielbrett oder Kartentisch sind vorprogrammiert, egal, ob mit der ganzen Klasse, in der Familie, im Freundes- oder Kollegenkreis gezockt wird.

Für besondere Spannung sorgen wie immer die Turniere (diesmal TAC, Natives, Maulwurf-Company und Ice Cool), bei denen tolle Preise gewonnen werden können. Neu in diesem Jahr ist ein Escape Room, bei dem bis zu 6 Spielerinnen und Spieler als Team knifflige Rätsel in der magischen Spielewelt lösen müssen, um rechtzeitig vor Ablauf der angesetzten 60 Minuten wohlbehalten den verschlossenen Raum zu verlassen.

Vormittags sind die Spieletage Schulklassen und Kindergartengruppen vorbehalten, aber von 13.30 Uhr bis in die Abendstunden (samstags sogar von 12.30 bis 24 Uhr) können alle Interessierten den offenen Spielbetrieb nutzen. Vielspieler können sich zudem auf die verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr am Dienstag, den 31.3. freuen. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei.

Bei diesem Spielespaß für Jung und Alt sind alle, vom Kindergartenkind bis hin zu Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen, herzlich willkommen. Doch hinter so einem großen Event steckt eine Menge Arbeit, und die Organisatoren suchen noch viele fleißige Helfer ab 14 Jahren, die Freude an der Arbeit mit Kindern und natürlich am Spielen haben. Die Betreuer helfen beim Aufbau der Spiele, erklären die Regeln oder verkaufen am Kiosk kleine Leckereien. Interessierte Freiwillige können sich unter mitarbeiter@straubinger-spieletage.de melden oder direkt zum Info-Treffen für Mitarbeiter am Samstag, 14. März ,um 14 Uhr im Pfarrheim St. Jakob kommen.