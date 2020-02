Karten-Verlosung Wir schicken euch zur „Mein Hund“ in Straubing

Bald ist es wieder soweit. Die siebte Auflage der "Mein Hund" startet vom 15. - 16. Februar in der Messehalle in Straubing. Im letzten Jahr kamen Tausende von Hundefreunden mit Ihren Vierbeinern um Gleichgesinnte zu treffen. Die "Mein Hund" ist der Treffpunkt in der Region.

STRAUBING. Die Filmtieragentur von Aurelia Franke-Hornung hat sich wieder etwas ganz Besonderes für die "Mein Hund" -Veranstaltungen ausgedacht. Erstmals in Straubing findet der neue Mitmachwettbewerb "DogRecord" statt. Jeder Hund kann teilnehmen, wenn er ein besonderes Talent beherrscht. Kann er zum Beispiel Wäsche abnehmen, Knoten öffnen, Becher stapeln, Leckerchen auf Kopf oder Nase balancieren, mit einem Glas Wasser auf dem Rücken laufen, Gegenstände in einen Korb sammeln, Basketball spielen, mit den Pfoten etwas auffangen, Bälle jeweils in verschiedene Becher füllen ....??? Wer das kann, kann sich kostenlos vor Ort anmelden. Die Requisiten für den Record bringt jeder Teilnehmer selbst mit. In der jeweiligen Disziplin werden nächstes Jahr alle Teilnehmer, die bei den jeweiligen Veranstaltungen der beliebten "Mein Hund" mitgemacht haben, eingeladen um ihren Record zu verteidigen. Wer wird Deutscher Meister in den verschiedenen Wettbewerben oder sogar DogRecord World Champion. Die Filmhundeschule freut sich auf viele Talente in Straubing.

In diesem Jahr ist die Messehalle komplett mit Ausstellern ausgebucht. An den zahlreiche Verkaufsständen ist die Vielfalt der ausgestellten Produkte riesig. Die Firma Bobi ist bekannt für ihre Hundebetten. In den verschiedensten Ausführungen bieten sie diese an. Ob groß oder klein, Stoffmuster in allen Variationen, oder Spezialanfertigungen, es bleiben keine Wünsche offen. Sie sind mit viel Liebe zum Detail produziert. Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her. Die Leinen und Halsbänder sind in Deutschland gefertigte Unikate. Ob verspielt oder schlicht, die Auswahl ist riesengroß.

Hunde finden natürlich Einlass in die Veranstaltung, sie benötigen nur einen gültigen Impfausweis. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.meinhund-messe.de.

Das Beste zum Schluss: Das Wochenblatt verlost 10 x 2 Freikarten für die Messe! Einfach am heutigen Mittwoch oder Donnerstag eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Hund“ an redaktion-sr@wochenblatt.de senden. Bitte Namen und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück!