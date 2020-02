Kreative Pferdefotografie Renate Ettl stellt in Bogen aus

Die Fotografin Renate Ettl hat sich auf Pferdefotografie spezialisiert. Foto: Ettl

Besondere Pferdefotos zeigt eine Ausstellung in Bogen/Niederbayern, die am 15. Februar eröffnet wird. Die Autorin und Fotografin Renate Ettl, die über 40 Pferdefachbücher veröffentlicht hat, präsentiert vom 15. Februar bis 31. März einen Querschnitt ihrer speziellen Pferdefotografien am Stadtplatz 4 (Praxis Dr. Detterbeck). Zudem stellt die gebürtige Landshuterin ihr kürzlich erschienenes Buch „Kreative Pferdefotografie“ vor.

BOGEN. Als erfahrene Pferdeexpertin, Trainerin und Richterin im Reitsport sowie Pferdeosteopathin kann sie ihre jahrzehntelangen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang und Training mit Pferden für die Fotografie sowohl in freier Wildbahn als auch in der Reitbahn nutzen, um die edlen Vierbeiner gekonnt in Szene zu setzen. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 15. Februar, um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es findet zudem eine Tombola statt, bei der jedes Los gewinnt. Für Verpflegung ist gesorgt. Geöffnet ist die Ausstellung am 15. Februar von 11 bis 16 Uhr, ansonsten zu den üblichen Praxisöffnungszeiten.