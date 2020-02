Dichtungshersteller überreicht 5.400 Euro Wallstabe & Schneider spendet an die PNP-Stiftung

(Foto: Wallstabe & Schneider GmbH & Co.)

5.400 Euro kamen dieses Mal bei der traditionellen Weihnachtsspendenaktion von Wallstabe & Schneider zusammen und wurden am Freitag an die Stiftung der Passauer Neuen Presse überreicht. Der Geschäftsführende Gesellschafter Jürgen Wallstabe, Technischer Geschäftsführer Kai Peters, Betriebsratsvorsitzender Marco Mohr und Betriebsrat Manuel Kammerl begrüßten die Vertreterin der PNP-Stiftung, Astrid Hahne, am Unternehmenshauptsitz in Niederwinkling und übergaben ihr den Scheck.