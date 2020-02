13. Integrativer Kinderfasching Gemeinsam lachen und feiern in der Box-Arena

(Foto: PtH)

Am Sonntag, 9. Februar heißt es für Kinder bis zwölf Jahre mit und ohne Handicap wieder „Gemeinsam lachen und feiern!“, wenn im Straubinger Süden in der Box-Arena in der Ejadonstraße 45 von 13 bis 17 Uhr der 13. Integrative Kinderfasching stattfindet. Einlass ist ab 12.30 Uhr.