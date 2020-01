Schnäppchen Samstag Frühjahr-Sommer-Basar in Parkstetten

Am 1. Februar dreht sich in Parkstetten wieder alles ums Kind.

PARKSTETTEN Am Samstag, 1. Februar, veranstaltet das Basar-Team in Parkstetten den Frühjahr-Sommer-Basar von 9 bis 12 Uhr in der Mehrzweckhalle (neben der Schule). Wie immer werden nur gut erhaltene, modische und saubere Baby- und Kinderausstattungen angeboten.