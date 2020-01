Gäubodenvolksfest 2020 Musikprogramm steht – Eile bei Reservierungen geboten

Beste Stimmung herrscht in den sieben Festzelten auf dem Straubinger Gäubodenvolksfest. (Foto: Manfred Bernhard)

In 205 Tagen beginnt das Straubinger Gäubodenvolksfest. Die Festwirte und der Veranstalter stehen schon mitten in den Vorbereitungen und haben den Start am 07. August 2020 fest im Fokus.