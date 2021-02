„Große Herausforderung“ Gebäude und Archivalien der Stadt Amberg nach Wasserrohrbruch arg in Mitleidenschaft gezogen worden

Foto: Susanne Schwab, Stadt Amberg

Großen Schaden am Gebäude und an den Archivalien richtete in der Nacht auf Dienstag, 16. Februar, das durch ein geplatztes Zuleitungsrohr der Lüftungsanlage ausgetretene Wasser im Amberger Stadtarchiv an.