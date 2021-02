Termine verschoben Ovigo-Theater – neues „Dinner mit Killer“ startet im April

Eigentlich hätte die Premiere im Januar 2021 stattfinden sollen, doch erneut machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Das Ovigo-Theater hatte mit „Die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzalez“ ein neues „Dinner mit Killer“ angesetzt, das nun ab April starten soll.

Oberviechtach. Nachdem der bundesweite Lockdown bis 7. März verlängert wurde, war auch den Ovigo-Verantwortlichen klar, dass einige weitere Termine nicht gehalten werden können. So müssen die Vorstellungen für den 26. und 27. Februar (Landhaus Trausnitz), den 6. März (Krämerhof Kulz), den 13. März (Schlosshotel Ernestgrün Bad Neualbenreuth) und den 27. März (Landhotel Kastanienhof Georgenberg) verschoben werden. Die Premiere soll nun am 9. April im Hotel „Glück Auf“ in Wackersdorf steigen. Weitere Termine bis in den Herbst 2021 folgen. Auch ein gänzlich neuer Termin für den Sommer wurde bereits bekanntgegeben: Am Samstag, 29. Mai, kommt das „Dinner mit Killer“ als Open Air in den Sterngarten Nabburg. Karten können im Internet unter www.ovigo-theater.de bestellt werden.

Doch warum müssen Termine vor dem 9. April und nach dem 7. März verschoben werden, obwohl der Lockdown beendet sein könnte? Ovigos künstlerischer Leiter Florian Wein erklärt: „Als uns der Herbst-Shutdown traf, standen wir unmittelbar vor Beginn der Proben für das neue ,Dinner mit Killer‘. Außer ein paar Videoproben herrschte leider Stillstand. Falls wir nach dem 7. März ad hoc wieder proben können, benötigen wir natürlich noch etwas Zeit, um das ,Dinner mit Killer‘ so spannend, faszinierend, packend und lecker wie möglich zu machen.“

Das „Dinner mit Killer“ ist seit Oktober 2019 ein Format des Ovigo-Theaters. Die erste Geschichte hieß „Mord im Hause Doubleface“ und könnte im Jahr 2021 ebenfalls zurückkommen. Die Ovigos haben vor kurzem außerdem ihr Programm für die „Zeitreisen“ ab Mai 2021 bekanntgegeben. Bei den Erlebniswanderungen mit Schauspiel geht es vom Skilanglaufzentrum Silberhütte zur Burg Schellenberg, durch das Dorf Thanstein zu den Resten der sagenhaften Burg und mit Hilfe von drei verschiedenen Führungen zur Burg Murach bei Oberviechtach. Karten gibt es über die Ovigo-Webseite.