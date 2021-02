Für Leseratten „Click & collect“ funktioniert jetzt auch in der Stadtbücherei Maxhütte-Haidhof

Die Stadtbücherei Maxhütte-Haidhof bietet seit Januar den Service „Click & collect“ an.

Maxhütte-Haidhof. Leserinnen und Leser können ihre Bücherwünsche per Mail an buecherei@maxhuette-haidhof.de oder unter der Telefonnummer 09471/ 3022-310 (Montag bis Freitag, von 14 bis 17 Uhr und Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr) an das Bücherei-Team weiterleiten und zum ausgemachten Abholtermin im Vorraum bei der Eingangstüre (Abhol-/Rückgabebox) kontaktlos abholen.

Die Räume der Bücherei bleiben weiterhin bis einschließlich 14. Februar 2021 geschlossen! Die Mitarbeiterinnen der Bücherei kümmern sich um die Verlängerung der Bücher.