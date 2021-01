Sechs Millionen Euro Bund erweitert Hilfe für kleine Musikfestivals

Mit insgesamt sechs Millionen Euro aus dem Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“ unterstützt der Bund künftig auch kleine und sogenannte „Umsonst & Draußen“-Musikfestivals aller Genres. Der Zuschuss beträgt bis zu 75.000 Euro.

Landkreis Schwandorf. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder betont: „Gerade für noch unbekannte Talente sind diese Kleinstfestivals ein wichtiges Sprungbrett für ihre Musikkarriere. In unserer Region planen viele dieser Festivals bereits für die Saison 2021, in der Livemusik-Veranstaltungen hoffentlich wieder vor Publikum möglich sein werden. Damit die Festivalmacherinnen und -macher die schwierige Zeit bis dahin überstehen, erweitern wir unsere bisherigen Hilfen für den Musikbereich und greifen auch ihnen nach Kräften unter die Arme. So sichern wir Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten für Musikerinnen, Musiker und viele Gewerke der Veranstaltungsbranche.“

Mit den erweiterten Hilfen sollen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Festivalsommer 2021 gewährleistet und auch bereits die Planungen für das Jahr 2022 unterstützt werden. Das Förderprogramm richtet sich an Festivals mit überregionaler Ausstrahlung oder mit einem besonderen Engagement für den musikalischen Nachwuchs beziehungsweise für Belange der kulturellen Integration. Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schiedersagt dazu: „Ich freue mich sehr über die Unterstützung der Musik- und Konzertszene. Gerade in der Corona-Krise vermissen wir öffentliche Räume, in denen wir Musik gemeinsam erleben können. Oft sind gerade Kleinstfestivals Familienhighlights mit besonderer Atmosphäre und erfreuen sich großer Beliebtheit“.

Das Programm wird umgesetzt von der Initiative Musik, die als zentrale Fördereinrichtung des Bundes und der Musikbranche im Rahmen von „Neustart Kultur“ bereits die Teilprogramme für die Musikclubs und für Livemusik-Veranstaltungen realisiert. Allein aus diesen beiden Programmen wurden bereits mehr als 61 Millionen Euro für über 650 Projekte bewilligt. Die Fördergrundsätze für das neue Musikfestival-Programm stehen vom 22. Januar 2021 an im Internet unter www.initiative-musik.de bereit. Ab dem 25. Januar 2021 bietet die Initiative Musik zudem eine telefonische Beratung sowie Online-Workshops zur Antragsstellung an. Weitere Informationen zum Rettungs- und Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“ gibt es im Internet unter www.kulturstaatsministerin.de.