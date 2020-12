Für alle Vorschulkinder Für die Kreativen von morgen – Landrat präsentiert das neue Landkreis-Malbuch

Trotz des grauen und tristen Wetters können kleine Künstler die Heimat ab jetzt farbenfroh erstrahlen lassen. Möglich macht dies das neue Malbuch des Landkreises Schwandorf, das Landrat Thomas Ebeling der Öffentlichkeit präsentierte.

Landkreis Schwandorf/Pressemitteilung. Alle Vorschulkinder im Landkreis Schwandorf können sich schon bald auf Post aus dem Landratsamt freuen. Durch die finanzielle Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erarbeitete Regionalmanagerin Veronika Kiener ein Malbuch, das den Kindern kostenlos zugestellt wird. Die Malvorlagen können zudem unter www.natuerlich-leb-ich-hier.de heruntergeladen werden.

Landrat Ebeling zeigte sich begeistert von dem Ergebnis, in dem auch er selbst als Malvorlage vertreten ist. Da sich alle 33 Kommunen des Landkreises im Malbuch wiederfinden, kann jedes Kind seine eigene Heimatgemeinde nach Lust und Laune farbig gestalten. „Mit Hilfe des Malbuchs soll den Kindern die landschaftliche und kulturelle Vielfalt unseres Landkreises aufgezeigt sowie die Identifikation mit der Heimat nachhaltig gestärkt werden“, bekräftigt der Landrat. Dabei wird der pädagogische Aspekt nicht aus den Augen verloren: Malen fördert sowohl die Grob- als auch die Feinmotorik. So steht einem erfolgreichen Start in den „Ernst des Lebens“ nichts mehr im Wege.