Maxhütte-Haidhof Kinderfeuerwehr Meßnerskreith bekommt besonderen Adventskalender

Foto: Julian Philipp, FF Meßnerskreith

Im Jahr 2020 durften aufgrund der Corona-Pandemie seit Februar keine Gruppenstunde der Meßnerskreither Löschbande in Maxhütte-Haidhof mehr abgehalten werden. An ein letztes Treffen in diesem Jahr, oder gar eine Weihnachtsfeier, ist nicht mehr zu denken. Die Kids vermissen die Feuerwehr besonders. Waren sie vorher doch immer mit Eifer bei der Sache.