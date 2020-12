Kultur Jetzt auch in Thanstein und Georgenberg – Ovigo-Theater stellt Zeitreisen für 2021 vor

Insgesamt über 1.000 Besucher strömten im Sommer 2020 zu den über 50 Terminen der Ovigo-Theater-Zeitreise zur Burg Murach bei Oberviechtach. Die Pandemie machte erfinderisch und sorgte dafür, dass die Theatermacher ein völlig neues Konzept entwickelten: Erlebnisführungen und Wanderungen, die mit spannenden Schauspielszenen garniert werden.

Oberviechtach. Aufgrund des großen Erfolgs hat das Ovigo-Theater nun in einer Videokonferenz das „Zeitreise“-Programm für 2021 vorgestellt. Und wie so oft bei Ovigo: Es sind einige Überraschungen dabei. Wie erwartet wird „Schrazeln, Hoymänner und der wilde Hans – ein sagenhafter Spaziergang zur Burg Murach“ 2021 fortgesetzt. „Doch hierzu gibt es noch ein Upgrade“, so Autorin und Regisseurin Maria Oberleitner. „Es wird zwei neue Versionen geben − als Kinder- und Grusel-Spezial. Die Grusel-Variante sogar bei Vollmond.“ Damit gibt es also gleich drei Führungen zur Burg Murach, die Ovigo ab Mai anbietet.

„Das Kids-Special ist von Kindern für Kinder“, so Regie-Kollege Michael Zanner. „Erwachsene müssen beim Spielplatz warten.“ Aber: „Natürlich können sie währenddessen mit uns auch auf der Burg einen Kaffee trinken“, so Zanner augenzwinkernd. Die klassische Führung und das Kids-Special können jeweils auch als Gruppe gebucht werden. „Im Sommer 2020 waren es 25 Vereine und Organisationen, die die Erlebniswanderung gebucht haben“, berichtet Zanner. Nicht buchbar ist das Grusel-Special, das an wenigen Terminen als exklusive Sonderführung gespielt wird. „Das ist aber nichts für Leute, die bei Horrorfilmen die Augen schließen“, so das Regie-Team Zanner/Oberleitner. Inhaltlich geht es bei „Schrazeln, Hoymänner und der wilde Hans“ um spannende und teils furchteinflößende Sagen und die wechselhafte Geschichte der Burg Murach im Laufe der Zeit.

Gänzlich neu im Programm ist die Zeitreise „Durch den Grenzwald zu den Granitriesen – eine Wanderung zur Burg Schellenberg“, die die gigantischen Wälder in der Region Georgenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf einer acht Kilometer langen Wanderung erkundet. „Besucher sollten also gut zu Fuß sein“, so Maria Oberleitner, aus deren Feder diese Zeitreise stammt. Dabei passiert die Führung auch die imposanten Überreste der Burg Schellenberg, wo einst edle Ritter und grausame Raubritter hausten. Bevor die Gruppe aber dort ankommen wird, werden Stopps im 19. und 20. Jahrhundert eingelegt. Es geht um das Leben an der Grenze zu Zeiten des Kalten Krieges, um die Arbeit in den Granitsteinbrüchen und um die Schwierigkeiten des Oberpfälzer Waldes im Zuge des Klimawandels.

Ebenfalls vorgestellt wurde die Zeitreise „Von Raubrittern und Revolverhelden – ein historischer Streifzug durch Thanstein“. Wie der Name schon verrät, geht es um das kleine Örtchen Thanstein im Landkreis Schwandorf, das im Laufe der Jahrhunderte viel gesehen und erlebt hat. Bei der Zeitreise erfahren Besucher, welche Rolle Thanstein beim Tod von König Ludwig II. gespielt hat, welche grausamen einstigen Herrscher sogar ihre eigene Burg überfallen haben oder wieso man sich im Thansteiner Wald besser nicht setzen sollte. Die Zeitreise soll den Gästen zeigen, wie das Leben einst in einem typisch oberpfälzischen Dorf aussah und mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hatte und wie diese letztlich doch besiegt werden konnten. Die Führung endet auf den Überresten der Burg Thanstein, wo der örtliche Burgverein für die passende Verpflegung sorgen wird.

Auch für die Zeitreisen zur Burg Schellenberg und durch Thanstein kann man ab sofort Karten für einige feste Termine unter www.ovigo-theater.de kaufen. Die Führungen können dort auch als Gruppe zu einem Wunschtermin gebucht werden. Rund 50 Termine zwischen Mai und September 2021 stehen bereits fest. „Die Nachfrage ist bereits riesig“, so Ovigos künstlerischer Leiter Florian Wein, der sich auch ausdrücklich bei den Kooperationspartnern bedankt, „die sich in einer so schwierigen Zeit so offen gezeigt“ haben. Dabei benennt er explizit die Stadt Oberviechtach, die Gemeinde und der OWV Georgenberg, der Forstbetrieb Flossenbürg oder der Burgverein und die Gemeinde Thanstein mit ihren emsigen Bürgern. Neben den Tickets für die Ovigo-Theater-Zeitreisen können auch Karten für das neue Dinner mit Killer „Die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzalez“ erworben werden. Die Ovigo-Macher hoffen weiterhin auf die Premiere ihres Krimi-Dinners Ende Januar 2021.