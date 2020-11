Neuer Bildband Herzstück der Oberpfalz in faszinierenden Bildern

Der international renommierte Profi-Fotograf Kai Ulrich Müller hat die einzigartige Atmosphäre von Stadt und Landkreis Schwandorf in faszinierenden Aufnahmen eingefangen und diese in einem Bildband veröffentlicht. Auch Schwandorfs dritte Bürgermeisterin Marion Juniec-Möller und Landrat Thomas Ebeling zeigen sich beeindruckt.

Landkreis Schwandorf. Wundervolle Wanderpfade im Oberpfälzer Wald, mittelalterliche Städtchen, weite Wiesen und Felder, durch die sich die heimischen Flüsse schlängeln, romantische Burgruinen, tiefblaue Seen, die friedlich in der Natur ruhen, schmuckvolle Kirchen und Kapellen, und nicht zuletzt die herzhafte Oberpfälzer Küche – Stadt und Landkreis Schwandorf haben unglaublich viel zu bieten und sind ein absoluter Geheimtipp für alle, die auf der Suche nach der echten Oberpfalz sind. Und für ihre Bewohner sind sie schlichtweg eins: a Stückerl Heimat. Als traditionsreicher Industriestandort und als Region mit bewegter Geschichte kann sich das Schwandorfer Land selbstbewusst als das präsentieren, was es ist: ein echtes Herzstück der Oberpfalz.

Schwandorfs dritte Bürgermeisterin Marion Juniec-Möller sieht in ihrer Stadt einen lebenswerten, kinder- und familienfreundlichen, modernen und zukunftsorientierten Standort. Schwandorf sei eine tolle Stadt mit vielen Besonderheiten. Durch ihre optimale Einbindung in das Naherholungsgebiet Oberpfälzer Seenland besitzt sie einen hohen Wohn- und Freizeitwert mit herrlicher Natur, einer vorbildlichen Infrastruktur und lebendigem Kulturleben, die das Leben angenehm und attraktiv machen. „Der Fotograf und Autor Kai Ulrich Müller hat es in seinem Bildband hervorragend verstanden, viele liebenswerte und abwechslungsreiche Facetten unserer Stadt und das spezielle Lebensgefühl, das wir nur in unserer Heimatstadt Schwandorf erleben, festzuhalten.“

Auch Landrat Thomas Ebeling ist davon überzeugt, dass der Landkreis Schwandorf viel zu bieten hat. Er liegt im Herzen der Oberpfalz und in der Mitte Europas. Er ist Heimat für diejenigen, die hier leben und ein guter Gastgeber für alle, die ihn als Tagesgäste besuchen oder ihren Urlaub hier verbringen. Was den Landkreis Schwandorf jedoch besonders lebenswert macht, sind seine grüne, abwechslungsreiche Landschaft und die sich daraus ergebenden vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Der Dreiklang aus Natur, Freizeit und Wirtschaft macht es für viele selbstverständlich, ihren Lebensmittelpunkt im Landkreis Schwandorf zu haben. „Allen, die in diesem beeindruckenden Bildband blättern, wünsche ich viele Erinnerungen an und neue Erkenntnisse über den Landkreis Schwandorf“, regte er an, einen Blick ins Buch zu werfen.