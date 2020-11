Programm steht fest Couch-Kultur gegen den November-Blues

Den Anfang macht am Montag, 23. November, Sopranistin Laura Demjan aus Vohenstrauß. Foto: Claudia Prößl

Durch den Teillockdown ist der November dieses Jahr noch ein bisschen trister als in anderen Jahren. Kulturelle Veranstaltungen können so gut wie gar nicht stattfinden, Künstler und Kulturfreunde leiden. Aber ein bisschen was geht immer, oder? Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab bietet Künstlern eine Auftrittsplattform und hat deshalb kürzlich via Facebook zur Teilnahme an der Neuauflage der Couch-Kulturwoche aufgerufen.