Maxhütte-Haidhof Stadtbücherei bietet zusätzlichen Öffnungstag an

Christa Schmidkunz, Sibylle Neumann, Andrea Obertshauser und Büchereileiterin Rita Demleitner. Foto: Anita Alt

Derzeit ist die Stadtbücherei im Mehrgenerationenhaus in Maxhütte-Haidhof am Montag von 17 bis 20 Uhr, am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.