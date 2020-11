16. bis 21. November Großer Porzellanverkauf im Outlet Center Selb für einen guten Zweck

Foto: 123rf.com

Mitglieder des Fördervereins Porzellanikon Selb und Hohenberg an der Eger e.V. werden in der Woche vom 16. bis 21. November, von 10 bis 18 Uhr, im „Fichtelraum“ des Outlet Centers Selb Porzellan verkaufen. Es handelt sich um Bestände, die laufend von Privatpersonen an den Förderverein geschenkt werden wie zum Beispiel Service, Vasen, Dosen oder Figuren von Herstellern aus ganz Deutschland. Es finden sich Stücke des 19. Jahrhunderts genauso wie Porzellane der Nachkriegszeit.