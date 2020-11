Pandemie Landestheater Oberpfalz – Termine im November entfallen, Plan für Dezember steht

Nachdem die Regierung beschlossen hat, dass alle Kulturveranstaltungen im November abgesagt werden müssen, bleibt auch dem Landestheater Oberpfalz nichts Anderes übrig, als mitzuteilen, dass die geplanten Termine im November entfallen.

Leuchtenberg. Während „Die Kuh Rosmarie“ die Bühne vorerst verlässt, ist das Konzert von „Rising Storm“ lediglich verschoben. Besonders hart trifft es auch das Sturm und Drang Gastspiel des Jungen LTO bei der Schaltlücke in der Friedrichsburg in Vohenstrauß. Die Inszenierung fiel bereits dem Lockdown im Frühjahr zum Opfer und muss nun zum zweiten Mal abgesagt werden. Der Kulturherbst 2020 endet damit früher als geplant.

Da aktuell davon ausgegangen werden muss, dass das Theater im Dezember wieder vor Publikum auf der Bühne stehen darf, wird nun der Plan für die Vorweihnachtszeit veröffentlicht. Im Dezember kommt das Landestheater Oberpfalz mit einer Vorstellung von „Cyrano de Bergerac“ zurück aus der Zwangspause. Da wegen Corona einige Termine im Kulturherbst entfallen mussten, gibt es nun am 11. und 19. Dezember zwei weitere Möglichkeiten, den Klassiker auf der Bühne zu sehen, nun allerdings in der Max-Reger-Halle in Weiden. Für weihnachtliche Stimmung an den Adventswochenenden sorgt die Wiederaufnahme von „Ox & Esel“. Am 13. und 18. Dezember wird das Familienstück mit Doris Hofmann und Johannes Aichinger ebenfalls in der Max-Reger-Halle in Weiden aufgeführt. Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert!

Gute Nachrichten gibt es auch für die Fans von „Rising Storm“. Für das „Rock meets Cello“-Konzert, das eigentlich im Rahmen des Kulturherbstes stattfinden sollte, konnte mit dem 20. Dezember ein Ersatztermin gefunden werden. Das Konzert findet in der Stadthalle in Vohenstrauß statt, die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Ob wir unseren Plan auch in die Tat umsetzen können, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Wir hoffen natürlich, dass wir im Dezember zurück auf die Bühne dürfen. Wir sind bereit“, sagt Wolfgang Meidenbauer, der Geschäftsführer des Landestheaters.

Während sich das Landestheater aktuell in der Corona-Zwangspause befindet, möchte es sich mit allen Künstlern in Deutschland solidarisieren. Um dem Unmut über den Umgang mit Kunst und Kultur in den letzten Monaten Ausdruck zu verleihen, wurden am Montag, 2. November, um 20 Uhr, Videos, Livestreams und Beiträge unter dem Hashtag #SangUndKlanglos in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Beiträge zeigen auf unterschiedlichste Weise, wie still es aktuell durch den Lockdown in der Kulturszene ist. Das Landestheater Oberpfalz unterstützte diese Aktion und postete ebenfalls einen Beitrag auf der Facebook-Seite posten. Denn ohne Kunst und Kultur wird es still.