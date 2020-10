Anmeldung erforderlich „Kulturkaffee“ im Porzellanikon in Hohenberg

Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon

Königliche Galatafeln, großbürgerliche Dinners und der Tisch des „einfachen“ Bürgers hatten eines gemeinsam: Eingedeckt waren sie meist mit Porzellan – von reich dekoriert bis hin zu ganz schlichten Gestaltungen. Am Mittwoch, 28. Oktober, um 14 Uhr, findet im Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan in Hohenberg an der Eger wieder das beliebte „Kulturkaffee“ statt.