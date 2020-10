Porzellanikon Kuratorenführung zur Sonderausstellung „Kunst trifft Technik. Keramik aus dem 3D-Drucker“

Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon

3D-Druck ist in den letzten Jahren ein Synonym für High-Tech geworden. Nicht nur Kunststoffe, Metalle oder sogar Beton aus dem 3D-Drucker haben ihren Weg in viele Bereiche mit extremen Anforderungen gefunden. In der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik, dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie gehört die wegweisende Technik des 3D-Drucks längst zu den Standardverfahren. Auch in der Keramikgestaltung wird der 3D-Druck immer populärer.