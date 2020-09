Porzellanikon Museumspädagogik ist „out“ – „Kreativ-Fabrik“ ist „in“

Herbert Hubert, Kassierer; Ulrich Pötzsch, stv. Vorsitzender und Oberbürgermeister der Stadt Selb; Anna Dziwetzki, Direktorin Porzellanikon; Udo Benker-Wienands, Schriftführer; Dr. Bernd von Chiari, stv. Vorsitzender; Rosemarie Döhler, Vorsitzende. Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon

Der Herbst naht und die Natur zeigt sich bald in voller Farbenpracht. Auch das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan hat an seinem Standort in Selb eine farbenprächtige Veränderung parat. Achtung: Frisch gestrichen! Die neue „Kreativ-Fabrik“ erstrahlt in leuchtendem Orange. Mit der freundlichen Unterstützung des Fördervereins Porzellanikon Selb und Hohenberg an der Eger e. V. ist die Umgestaltung der museumspädagogischen Räume gelungen.