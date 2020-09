Fernsehen „Terra X“-Filmteam dreht erneut im Freilandmuseum Oberpfalz

Foto: Ursula Hildebrand

Wie berichtet, hatte das ZDF für die Sendung „Terra-X“ unmittelbar nach Pfingsten im Freilandmuseum in Neusath Filme zu zwei Märchen, „Frau Holle“ und „Hänsel und Gretel“, produziert. Diese Filme werden am 4. und am 11. Oktober im ZDF gesendet.