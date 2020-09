Eintritt frei Techniktag 2020 im Porzellanikon in Selb

Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon

Tüftler, Forscher und Entdecker dürfen sich freuen: Am Sonntag, 27. September, findet wieder der beliebte „Techniktag“ im Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan in Selb statt. Von 11 bis 17 Uhr können sich interessierte Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust an einer Vielzahl an Experimentierstationen, die über das gesamte Museumsareal verteilt sind, ausprobieren und sich mit technischen Themen aus den verschiedensten Bereichen auseinandersetzen.