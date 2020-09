Ausstellung Kulturschätze kommen nach Schwandorf

100 Kulturdenkmäler aus den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen präsentiert die Ausstellung „Kulturschätze Bayern-Böhmen“ des Centrum Bavaria Bohemia von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. September, in der Schwandorfer Innenstadt.

Schwandorf. Am Sonntag sind Kunstinteressierte jeden Alters zum Malworkshop an der Galerie M17 eingeladen. Die Ausstellung findet im Rahmen des vom Heimatministerium, Landkreis und Stadt Schwandorf geförderten Projekts Kulturstadt Bayern-Böhmen anlässlich des Tags des offenen Denkmals statt.

Passend zum diesjährigen Reisemotto „regionale Schönheit kennenlernen und genießen“ kommt zum Abschluss der Urlaubsreisezeit die vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) konzipierte Ausstellung „Kulturschätze aus Bayern und Böhmen – Kulturvielfalt der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen“ nach Schwandorf. Anlässlich des Tages des offenen Denkmals am 13. September und im Zeichen der „Kulturstadt Bayern-Böhmen 2020/21“ wird die Schwandorfer Innenstadt mit lukrativen Reisezielen diesseits und jenseits der bayerisch-böhmischen Grenze „geschmückt“.

Die zweisprachigen Ausstellungsbanner, die auf dem Unteren Marktplatz und an der St. Jakobs Pfarrkirche bereits ab dem 10. September zu sehen sein werden, decken die bayerisch-tschechischen Nachbarregionen Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Karlsbad, Pilsen und Südböhmen ab. Neben Burgen, Schlössern, herrlichen Parkanlagen und historischen, denkmalgeschützten Stadtzentren werden Museen, Theater und Feste in Bayern und Tschechien vorgestellt.

Die an Bauzäunen platzierten Ausstellungsbanner zeigen eine Auswahl von 100 Kulturschätzen. Die Vollversion der Ausstellung mit 240 Kulturschätzen ist begleitend auf dem Großbildschirm im Kulturstadt-Pavillon am Oberen Marktplatz in Schwandorf zu sehen. Die in der Ausstellung vorgestellten Denkmäler wurden in Zusammenarbeit mit Landkreisen, kreisfreien Städten und Bezirken zusammengestellt. Bei Rückfragen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Centrum Bavaria Bohemia im Kulturstadt-Pavillon zur Verfügung und halten kostenloses Infomaterial für Ausflüge in die Nachbarregionen bereit.

Für Kunstinteressierte jeglicher Altersklasse steht der bayerisch-böhmische Malworkshop an der Galerie M17 in Schwandorf als ergänzendes Mitmachprogramm offen. Andi Dünne, Leiter des „KUNSTbeTRIEBs Cham“, lädt zusammen mit der Galerie M17 am Sonntag, 13. September, von 10 bis 16 Uhr, zu einem interaktiven Malspiel unter freiem Himmel ein. Ziel des Workshops ist es den grenzüberschreitenden künstlerischen Austausch zu fördern und gemeinsam kreativ zu sein. Die entstandenen Werke werden anschließend in der Galerie M17 und im Kulturstadt-Pavillon ausgestellt.