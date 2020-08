Dokumentarfilm „Tiefe Kontraste“ – Filmvorführung am Kulturstadtpavillon

Foto: Lenka Ovcácková

Am Donnerstag, 3. September, wird um 19 Uhr der zweisprachige Dokumentarfilm „Tiefe Kontraste“ am gelben Kulturstadt-Pavillon in Schwandorf gezeigt. Der zweisprachige Dokumentarfilm „Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty“ der tschechischen Regisseurin Lenka Ovcácková widmet sich der Vielfalt von Lebensbildern in der deutsch-tschechisch-österreichischen Böhmerwald-Region.