Bildung VHS startet Qualifizierung zum Sprach- und Kulturmittler

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren, andere Menschen unterstützen und kennen die deutsche Kultur und die Ihres Herkunftslandes sehr gut? Dann qualifizieren Sie sich als Sprach- und Kulturmittler und unterstützen Sie mit Ihren Kenntnissen und Erfahrungen Zugewanderte bei deren Integration vor Ort.

Weiden. Die Volkshochschule Weiden-Neustadt qualifiziert hierzu in Kooperation mit der Stadt Weiden und dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab ehrenamtliche Sprach- und Kulturmittler. Die Qualifizierung beginnt am 29. September, erfolgt an elf Abendterminen jeweils Dienstag von 18.15 bis 21.30 Uhr und endet am 15. Dezember.

Die Inhalte der Qualifizierung umfassen unter anderem interkulturelle Kompetenz und Gesprächsführung, Auseinandersetzung mit dem eigenen Rollenverständnis oder auch jugendhilferechtliche Grundlagen. Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme ist ein Sprachniveau von mindestens Deutsch-Zertifikat B1 oder vergleichbaren Deutschkenntnissen sowie interkulturelle Erfahrungen und Kompetenzen. Die Teilnahme an der Qualifizierung ist kostenlos. Im Anschluss an die Qualifizierung soll ein Netzwerk an ehrenamtlichen Sprach- und Kulturmittlern aufgebaut werden, für das in beiden Kommunen ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen wird. Interessierte finden weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zur Qualifizierung auf der Homepage der Volkshochschule Weiden-Neustadt.