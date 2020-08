Kultur Freilichtspiel in Burglengenfeld – „Galgenberg – Richtstätte im Mittelalter“

Der Fall des Doppelmörders Andreas Büchl ist Thema des Freilichtspiels „Galgenberg – Richtstätte im Mittelalter“. Foto: Christa Bach

„Galgenberg – Richtstätte im Mittelalter“: So heißt ein kleines Freilichtspiel, das am Samstag, 12. September, ab 20 Uhr am Originalschauplatz in Burglengenfeld aufgeführt wird.